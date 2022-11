Lazio, Patric prosegue il recupero: è partito il countdown per il rientro - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarri ha concesso dieci giorni di pausa prima di ritrovarsi tutti a Formello il 29 novembre, con la speranza di recuperare chi era fermo ai box: non solo Lazzari e Zaccagni, ma anche Patric. Lo spagnolo è alle prese con un problema al ginocchio che lo tormenta da un po’, costringendolo a saltare gli ultimi allenamenti. È tornato in patria dove sta svolgendo terapie di recupero, sta sfruttando questi giorni di stop per potersi rimettere in forma. Freme all’idea di tornare di nuovo in campo, vuole farsi trovare pronto al rientro. Si allena intensamente e con determinazione, lo testimonia la sua ultima story su Instagram che lo ritrae mentre calcia contro un sacco. Ad accompagnare l’emoticon della clessidra e l’aquila. È partito il countdown.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE