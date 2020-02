Lazio, Patric vicino a Deulofeu per il brutto infortunio: "Spero non sia nulla"

Mentre la Lazio festeggia la vittoria sul Bologna e il conseguente primo posto in classifica temporaneo, in Premier League il Watford ospita il Liverpool. In campo anche Gerard Deulofeu per i padroni di casa, vecchia conoscenza della Serie A per il suo periodo al Milan e grande amico di Patric dai tempi del Barcellona. Poco dopo la mezz'ora del match, però, in uno scontro di gioco con van Dijk il ginocchio destro di Deulofeu si gira in modo innaturale e il giocatore spagnolo si accascia a terra disperato. Un brutto infortunio che costringe Deulofeu a lasciare il terreno di gioco e che, stando alle prime impressioni, potrebbe fargli anche chiudere qui la stagione. Patric ci ha tenuto ad esprimere subito la sua vicinanza all'ex compagno di squadra, pubblicando sui social il suo pensiero: "Spero che non sia nulla fratello, ti voglio bene".