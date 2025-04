Lazio, Pedro a LSC: "Sarà una settimana forte. Non siamo abituati a giocare così..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara di Bodo/Glimt - Lazio, Pedro ha parlato ai microfoni ufficiali del club per commentare questa delicata e ostica gara d'andata dei quarti di Europa League:

"Servirà una Lazio concentrata, che fa un bel lavoro, servirà una prestazione bella, sarà difficile ma è importante per noi. Giocare qui è difficile per tante cose, non siamo abituati a giocare così, ma dobbiamo fare una bella partita. Loro fanno i primi 35 minuti iniziali forti, ma dovremo essere concentrati, non dobbiamo subire occasioni, sarà una gara molto complicata.

Periodo duro? Sarà una settimana forte, oggi è la prima partita, pensiamo ad oggi, che sarà importante non sbagliare. Sarà delicata, complicata, dobbiamo essere determinati".