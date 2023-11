Lazio, Pedro e il rapporto con Sarri: "C'è una cosa che mi piace tanto di lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Prima il Chelsea, ora la Lazio. Pedro e Sarri si conoscono bene da tempo, hanno condiviso in passato lo spogliatoio e il tecnico era rimasto affascinato dal talento spagnolo, tanto da rivolerlo in biancoceleste appena arrivato a Formello. Una stima reciproca che ha spinto l'ex Barça a non pensarci due volte, salutando la Roma e raggiungendo l'allenatore toscano, di cui ha parlato così ai microfoni di Sportitalia:

"È sempre stato bello, una persona sincera che dice sempre le cose in faccia. Questa è la caratteristica che mi piace tanto di lui. Poi ha molto carattere e punta sempre a vincere e migliorare la sua squadra, facendola progredire con passi avanti. Anche la sua idea di gioco, con il fine di mantenere il possesso e creando occasioni da gol, mi è sempre piaciuta. Come Guardiola? Diciamo che è molto simile, per questo ho sempre avuto un bel rapporto con Maurizio.

"GIROUD E PEDRO, GLI ALTRI SCEGLILI TU" - Prima ancora di presentarsi ufficialmente con allenatore della Lazio, Sarri rilasciò un'intervista in cui raccontò della sua finale di Europa League ai tempi del Chelsea. Durante il racconto sottolineò l'importanza di avere giocatori come Giroud e Pedro, gli unici che gli interessava avere titolari certi in quella sfida. A proposito di quest'affermazione, lo spagnolo ha detto: "Sì, l’ha riportato in un’intervista che ho visto. Mi ha fatto ridere perché è stata una cosa interessante e bella da dire. Io ero molto contento. Mi ha sorpreso quella frase che ha detto prima della finale. Per me è stato incredibile, dandomi un’altra possibilità di giocare un’altra finale e di vincere un altro trofeo molto importante. L’Europa League è una competizione europea molto bella da giocare, ovviamente la Champions è un’altra cosa, però penso sia un trofeo bello e quando lo vinci ti senti molto bene".