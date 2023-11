Lazio, Pedro risponde a Mourinho: "Lui dice tante cose, ricordo che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Grande campione, uomo gigantesco. Pedro si è raccontato ai microfoni di Sportitalia partendo dalla risposto alle parole di Mourinho che dopo il derby gli aveva dato del tuffatore. Di seguito le sue parole.

Dopo il derby, finito 0-0, Mourinho dice: “Un grande giocatore, però potrebbe anche fare il nuotatore”. È la tua prossima carriera?

“Sì, sì. Quello mi fa ridere. Perché sappiamo tutti com’è Mou, l’ha fatto anche in passato. Dice una cosa, ne dice un’altra. Mi ricordo quando abbiamo vinto contro il suo Real Madrid disse altre cose, quando abbiamo battuto il suo United 4-0 (ero al Chelsea), ne ha dette altre ancora. L’anno scorso, nei derby di Roma, ne ha dette altre ancora. È sempre così, quando non parla dell’arbitro parla del calendario, di un giocatore che si butta a terra. Lo conosco molto bene, è un uomo molto divertente. L’ho presa con molto fair play perché so che utilizza le parole per stemperare la grande tensione del derby. Lo conosco molto bene, avendolo avuto da allenatore”.

Stiamo entrando in dirittura: chi vince lo Scudetto?

"Non lo so, secondo me la squadra più forte in questo momento, e che sta giocando meglio, è l'Inter. Sta giocando molto bene, è difficile che perdano partite e punti. Vediamo alla fine, la stagione è ancora lunga. Vediamo chi lo vincerà".

Vedi una Champions equilibrata? O qualcuna davanti alle altre?

"Sì, la vedo equilibrata perché tutte le squadre forti stanno lottando per ottenere punti ai gironi. E' vero che ci sono sempre quelle 4-5 squadre fortissime che arrivano alla fine del percorso. Real Madrid, City, Bayern Monaco... Barcellona. Sono queste".

Se dovessi fare un nome?

"Il Barcellona in questi ultimi anni non è arrivato in fondo, ma è sempre una squadra fortissima. Se dovessi dirne una, beh, è difficile. Risulta sempre complicato arrivare in finale. Dico il City".