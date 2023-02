Lazio, per Pedro una maschera di 'livello mondiale': ecco come funziona - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si è preso qualche giorno di stop, saltando la trasferta della Lazio in Romania contro il Cluj, Pedro. Lo spagnolo, dopo l'operazione al setto nasale, si è affidato alle cure del dottor Leanordo Giuliani che per lui ha realizzato una maschera speciale per proteggerlo dai colpi. Ma non solo. Come spiegato in un video pubblicato dallo stesso medico du TikTok la struttura che andrà a indossare Pedro ha delle caratteristiche speciali che la rendono un'innovazione di livello mondiale:

"La doppia maschera che indosserà Pedro è una novità mondiale. E' formata da una prima classica in carbonio, che tutti conoscono e che indossano tutti i calciatori. Questa è molto sottile e leggera, il materiale è lo stesso utilizzato sulle auto di Formula 1, e ha lo scopo di proteggere. L'invenzione, però, è la seconda maschera formata da una fibra di vetro in unione con il titanio, messo nell'intermezzo. Quest'ultimo ha il potere di interagire con la stimolazione elettro-magnetica del corpo e quindi fare una specie di elettrostimolazione o, meglio, una magnetoterapia. In tal modo aiuta le parti ossee che sono state stimolate a risaldarsi subito. Si tratta di una cosa che il carbonio non può fare, mentre il titanio, che è il materiale per eccellenza più resistente al mondo, sì. Una novità mondiale".