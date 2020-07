Lazio, Pippo Inzaghi: "Contento per Immobile, gli faccio i complimenti"

Nella festa per la promozione in Serie A del suo Benevento, mister Pippo Inzaghi ha detto la sua su Ciro Immobile, alla luce dei 35 gol realizzati. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Immobile è molto bravo, mi piace molto. Ho sempre detto che è uno dei miei calciatori preferiti. Mi somiglia? Ognuno ha le proprie caratteristiche però ci mette sempre l'anima, lotta su ogni palla. Poi so da Simone che è un grande lavoratore e a me questi giocatori, al di là dei gol, piacciono molto. Sono molto contento per lui, gli faccio i complimenti".

