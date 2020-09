Lazio, prorogato ulteriormente il termine ultimo per utilizzare il voucher

Dato che le ultime gare casalinghe della Lazio della scorsa stagione non hanno avuto gli spalti pieni, la società capitolina ha deciso di rimborsare gli abbonati con un voucher utilizzabile sia per la biglietteria (si spera presto) che per il merchandising. Il termine ultimo per acquistare il merch ufficiale nello store di via Propaganda sarebbe dovuto essere oggi, ma il club ha comunicato con una nota ufficiale che si potranno fare acquisti utilizzando il buono fino all'11 ottobre.

Rimborso Abbonamenti 19/20: proroga del termine di utilizzo del voucher



