Lazio, quanto vale il piazzamento finale in campionato: i numeri

Dopo 32 giornate di campionato, ogni gara diventa fondamentale. Mancano solo 6 partite alla fine della stagione e tutti i verdetti sono ancora da scrivere. Il Napoli aspetta solo la matematica per il suo terzo scudetto, mentre è tutto aperto per la corsa all'Europa e la lotta salvezza, che vede coinvolte diverse squadre. Il piazzamento finale in campionato non è un numero fine a se stesso ma ha dei risvolti economici importanti da non sottovalutare. La posizione in campionato determina dei proventi che variano a seconda del posizionamento. Come riporta Calcio e Finanza, arrivare nei primi sette posti fa incassare i seguenti importi:

1° posto: 19 milioni di euro

2° posto: 16 milioni di euro

3° posto: 13,7 milioni di euro

4° posto: 11,4 milioni di euro

5° posto: 9,9 milioni di euro

6° posto: 8,4 milioni di euro

7° posto: 6,9 milioni di euro

Da questi numeri emerge come sia importante per la Lazio mantenere la seconda posizione e incassare circa 16 milioni di euro. Ricordiamo che vanno definite le quote dei proventi derivanti da audience tv, spettatori allo stadio, punti conquistati e i calcoli sui piazzamenti delle stagioni precedenti. Chiaramente la differenza tra un quarto e un quinto posto non esaurisce nella differenza dei pochi milioni di diritti televisivi, ma in quel caso il risultato sportivo, fondamentale per la qualificazione in Champions o in Europa League.

