Lazio, quattro anni fa la vittoria contro la Juve: Strakosha e Immobile fondamentali

Il 14 ottobre di quattro anni fa la Lazio si impose per 2 a 1 contro la Juventus a Torino. La doppietta di Immobile fu preziosa per i biancocelesti, il primo gol arrivò grazie a un assist di Luis Alberto mentre il secondo su rigore. Una gara che tenne tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, nei minuti di recupero infatti l’arbitro concesse un rigore ai bianconeri e dal dischetto si presentò Dybala a tu per tu con Strakosha. Il portiere biancoceleste fu provvidenziale in quel momento, parò il rigore e regalò la vittoria ai suoi. La Lazio sfatò il tabù e tornò a vincere a Torino dopo quindici anni.

