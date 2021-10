Immobile, anche Ciro pazzo per Blanco: con la figlia si canta a squarciagola! - FOTO

Fenomeno musicale delle ultime settimane è, senza dubbio, Blanco. Il giovane talento, dopo aver lanciato "Mi fai impazzire", ha festeggiato l'uscita di "Blu Celeste". Il brano ha immediatamente conquistato tutti, include le radio che la mandano continuamente in onda. La "febbre" da Blanco non ha risparmiato Ciro Immobile che, in macchina insieme alla figlia Michela, ha cantato a squarciagola l'ultimo successo. Poi la dedica per la piccola Michela, a cui l'attaccante della Lazio tiene la mano: "Vita mia".

