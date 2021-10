Inter, Inzaghi (ri)accoglie Dzeko e Calhanoglu: attesa per i sudamericani

Simone Inzaghi recupera i pezzi. L'ultima seduta d'allenamento in casa Inter, quella svolta questa mattina, ha infatti visto il rientro in gruppo degli ultimi due calciatori impegnati con le rispettive nazionali, Dzeko e Calhanoglu. Il gruppo attende ora solamente il ritorno dei cinque sudamericani, che inizieranno il viaggio solamente a tarda notte al termine delle sfide di qualificazione mondiale programmate oltreoceano. La squadra, in vista della sfida contro la Lazio di sabato pomeriggio, ha svolto una prima parte di lavoro atletico per poi passare alla fase tattica. Sospiro di sollievo per Calhanoglu, che ha svolto l'intera seduta senza accusare fastidi: l'ex Milan s'era presentato acciaccato dopo i 180' giocati con la Turchia. Tra i disponibili, riporta gazzetta.it, anche Stefano Sensi, infortunatosi un mese fa contro la Sampdoria, ma sabato al massimo andrà in panchina. A Inzaghi, che ha concluso l'allenamento con una partitella a formazioni miste, non resta che incrociare le dita in attesa degli ultimi ritorni.

"Scontri causati dalle provocazioni dei polacchi": il comunicato dell'Albania

Murgia: "Io e Inzaghi cresciuti insieme, il mio percorso parla da sé. E sull'Inter..."

TORNA ALLA HOMEPAGE