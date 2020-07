Lazio, Radu staccato Negro per presenze: è terzo nella storia del club

Stefan Radu e la Lazio, una storia lunga 12 anni. Il difensore romeno è sempre più nella storia del club capitolino. Dopo aver agguantato Paolo Negro nella sfida contro il Milan, oggi con le sue 377 apparizioni in biancoceleste, è in solitaria sul podio dei più presenti. Una soddisfazione importante per Radu, che adesso ha nel mirino Giuseppe Wilson a quota 394 e Giuseppe Favalli a quota 401. La prima posizione dista soltanto 24 gare, un traguardo destinato a raggiungere la prossima stagione. In Serie A si tratta invece della partita numero 305, tutte con l'aquila sul petto. Radu è già il calciatore più longevo dell'era Lotito.