Lazio, Rambaudi: "I miei ritiri? Il più faticoso lo feci con Zeman..."

Ancora poco tempo e comincerà la preseason della Lazio, con il tipico ritiro estivo ad Auronzo di Cadore. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex giocatore biancoceleste Roberto Rambaudi, che ha commentato: "La differenza tra fare o non fare i preliminari di Europa League esiste, ma ovviamente dipende soprattutto dall'organico che costruisci per affrontare una stagione più lunga. Il caso dell'Atalanta è emblematico, malgrado ad inizio scorsa stagione hanno fatto i preliminari hanno raggiunto grandi risultati. I miei ritiri da calciatore sono stati sempre all'estero, quello più faticoso lo feci con Zeman in Austria. Per me i ritiri erano tutti uguali, non uscivo mai, per me era solo campo e riposo. Zeman non riprendeva mai nessuno neanche per il fumo, essendo lui tra l'altro fumatore (ride, ndr)".

Pubblicato il 28 giugno alle ore 18:40