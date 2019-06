Calciomercato Lazio, continua il pressing per Lazzari: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio insiste per Manuel Lazzari. L'esterno della Spal è il rinforzo richiesto da Simone Inzaghi e il prescelto per fare il quinto di destra. Il calciatore ha dato la priorità alle aquile, ma al momento ancora non è arrivata la fumata bianca. I ferraresi non si muovono dalla richiesta di 15 milioni, cifra considerata troppo alta dai capitolini. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana è in programma un nuovo vertice tra le parti per cercare di trovare un'intesa. Davide Vagnati, ds della Spal, ha confermato l'incontro dicendo che sul giocatore, però, ci sono tante squadre. Chiaro quindi il messaggio per i capitolini, gli emiliani difficilmente si muoveranno da quella cifra. Sta a Tare e Lotito cercare una soluzione, magari abbassando la parte fissa e inserendo più bonus oppure provando a inserire nell'affare qualche pedina di scambio. Nei giorni scorsi si era parlato di Palombi, Djavan Anderson, Patric, Cataldi e Murgia. L'ultimo tra questi dovrebbe comunque restare alla Spal per un 'altra stagione, ma appare un affare slegato dalla trattativa per Lazzari. La società emiliana è anche al lavoro per trovare un sostituto all'azzurro che avrebbe già individuato in Marco D'Alessandro, in uscita dall'Atalanta. Un weekend di riflessione e poi il nuovo incontro in cui si cercherà un accordo. Lotito non vuole una trattativa fiume, però, quindi se la fumata sarà grigia o nera, allenterà la pressione su Lazzari e vaglierà delle soluzioni alternative. La prossima settimana sarà quella decisiva, le strade di Lazzari e della Lazio finalmente si incontreranno?

