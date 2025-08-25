Lazio, Vecino in dubbio per il Verona: si attende l’esito degli esami

Si punta al recupero. Sarri incrocia le dita e spera di recuperare Matias Vecino. Assente a Como, l’uruguaiano è ancora fuori per un affaticamento muscolare accusato ormai quasi venti giorni fa (la vigilia dell’amichevole contro il Burnley, lo scorso 9 agosto). Era atteso in gruppo la scorsa settimana, invece ha continuato a lavorare a parte.

Non era ancora pronto, potrebbero esserlo ora in vista della gara contro il Verona all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista domani svolgeranno nuovi esami. Se ci sarà il via libera, allora tornerà ad allenarsi con la squadra nella giornata di mercoledì (doppia seduta). L’obiettivo è tornare a disposizione proprio per la seconda giornata di domenica.

