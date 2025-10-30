Lazio, chi è il giocatore più costoso in rosa? La classifica di Transfermarkt

Qual è il giocatore più prezioso nella rosa attuale della Lazio? La risposta ha provato a darla Transfermarkt. Il sito noto per le sue statistiche e per le stime dei calciatori di tutto il mondo ha diramato una lista con i calciatori più preziosi di ogni squadra di Serie A. Per quando riguarda i biancocelesti a spiccare è Nicolò Rovella con un valore stimato di 17 milioni di euro. Nella griglia il numero 6 della Lazio - assente ormai da tempo dai campi perché impegnato nella terapia riabilitativa volta a risolvere i problemi con la pubalgia - è l'unidicesimo più prezioso.

LA TOP 5 - A dominare la classifica è Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juve ha un valore, secondo Transfermarkt, di 83,5 milioni di euro. Al secondo posto spicca Leao, del Milan, con 49,5 milioni, mentre chiude il podio l'interista Nicolò Barella a 44,5 milioni. Nella top-5 rientrano anche il centrale del Napoli, Alessandro Buongiorno (35 milioni) e Bryan Cristante della Roma (30,6 milioni).

ROVELLA VALE MENO DI KAMARA? - Prima di arrivare a Nicolò Rovella, però, si passa anche per Scamacca (Atalanta, 28 milioni), Piccoli (Fiorentina, 25 milioni), Jesus Rodriguez (Como, 22,5 milioni), Pinamonti (Sassuolo, 20 milioni) e perfino Kamara (Udinese, 17 milioni). Il centrocampista della Lazio condivide l'undicesima casella con Rowe (Bologna, 17 milioni).