Pisa - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Pedro e Dia
30.10.2025 19:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. A disp.: Nicolas, Scuffet, Leris, Jojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.