Serie A | Il Cagliari cade in casa: vince il Sassuolo senza Berardi
30.10.2025 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vittoria in trasfera per il Sassuolo di Grosso. Battuto il Cagliari di Pisacane con il risultato di 1-2: decisive le reti di Laurienté e Pinamonti. I sardi avevano provato a recuperare la gara nel finale con il gol di Esposito, che però non è servito a nulla. Alla prossima giornata i rossoblù affronteranno la Lazio di Sarri all'Olimpico.