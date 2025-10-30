Pisa, Touré a Dazn: "Dopo Milano abbiamo capito di poter mettere tutti in difficoltà"
30.10.2025 20:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A poco meno di mezz'ora dal fichio d'inizio della sfida tra Pisa e Lazio Idrissa Touré è intervenuto ai microfoni di Dazn.
"A Milano non è stata una gara facile ma abbiamo portato a casa un punto, peccato non aver portato a casa la vittoria ma quella gara ci ha fatto capire che possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre quando mettiamo il cuore e la testa".
"Cuadrado è un grande giocatore e lo fa vedere tutti i giorni in allenamento, io provo a carpire il massimo possibile da lui".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.