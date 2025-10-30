Lazio, Isaksen a Dazn: "Contro il Pisa è troppo importante. Sarri parla di umiltà"

La Lazio cerca il secondo successo consecutivo e lo vuole agguantare contro il Pisa, dopo lo splendido successo contro la Juve. A pochi passi dal match, ai microfoni di Dazn è intervenuto Gustav Isaksen: “Sì la fiducia la sento, oggi dobbiamo continuare per trovare continuità, è troppo importante non sbagliare dopo il buon lavoro con la Juve, contano solo i tre punti oggi. Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi non va bene, dobbiamo continuare oggi è troppo importante, abbiamo un gruppo forte in uno stadio non facile contro una squadra molto importante. 100%? Sì finalmente è stata lunga, oggi mi sento le gambe come erano prima della vacanza, non vedo l’ora di giocare stasera, sono troppo felice di essere tornato, non ci sono cose più belle di giocare".