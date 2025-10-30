Lazio, Isaksen a Sky: “Ora le gambe ci sono, non vedo l’ora…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto all’Arena Garibaldi per Pisa - Lazio, match che chiude la 9ª giornata di campionato. Nel pre gara Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza di non sottovalutare la formazione di Gilardino: “Non vedo l’ora di giocare stasera, abbiamo fatto una grande prestazione contro la Juve ma oggi è un’altra gara e la ha la stessa importanza. Come sto? È stato un periodo difficile ma ora mi sento bene, le gambe ci sono, finalmente mi sento come prima delle vacanze. Sono contento”.