Pisa - Lazio, c'è un po' di Nazionale sugli spalti: presente Buffon
30.10.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pisa - Lazio in chiave Nazionale. Sugli spalti dell'Arena Garibaldi, infatti, è presente il capo delegazione dell'Italia Gianluigi Buffon, a seguire il figlio Louis Thomas in panchina con i nerazzurri. Presto, tra l'altro, sarà tempo di sosta per le nazionali: chissà che l'ex portiere non stia tenendo d'occhio qualche giocatore da segnalare al ct Gattuso. Come convocabili tra i biancocelesti ci sono Provedel, Romagnoli, Cataldi e Zaccagni.