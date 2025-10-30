Pisa - Lazio, tifosi biancocelesti scortati fino allo stadio: i dettagli
Trasferta vietata solo ai tifosi laziali residenti nel Lazio, non per tutti gli altri. Per questo il resto del pubblico biancoceleste che può andare allo stadio a vedere la gara contro il Pisa è stato scortato dalla polizia con quattro pullman e due minivan fino alla zona dell'Ikea. Da lì è partito il corteo delle forze dell'ordine verso l'Arena Garibaldi in attesa dell'inizio del match. A riportarlo è quinewspisa.it.