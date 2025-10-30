Pisa, Gilardino a Sky: “Stasera saremo propositivi. Come a Milano…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla ricerca della prima vittoria in campionato, il Pisa di Gilardino affronta la Lazio forte della incoraggiante prestazione contro il Milan. Ai microfoni di Sky Sport, proprio il tecnico della squadra di casa ha anticipato quello che sarà il piano gara della sfida contro i biancocelesti: “Come a Milano, vogliamo essere propositivi, fare una partita di grande sacrificio, ma non rinunciare ad attaccare. L’idea di mettere Marin, Tremoni e Cuadrado sotto a Nzola è finalizzato anche a questo. Non segniamo? A Milano abbiamo fatto due gol, è un po’ una leggenda che non facciamo tanti gol. Gli attaccanti si mettono a disposizione, c’è volontà di migliorarsi e mi auguro che stasera potremo fare una prestazione da Pisa”.