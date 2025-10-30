Isaksen a LSC: "La Lazio è nel mio cuore. Abbiamo fame e vogliamo..."

Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni ufficiali del club nel prepartita di Pisa - Lazio per presentare la sfida. Il danese sta trovando piano piano la sua forma migliore, ma la sua crescita non si ferma di certo qui e l'esterno biancoceleste ne è più che consapevole. Ecco di seguito le sue parole:

"Veniamo a Pisa con umiltà, sappiamo che è uno stadio difficile e affrontiamo una squadra buonissima che sta facendo un'ottima stagione. Abbiamo fame e vogliamo contnuare da quel che abbiamo fatto contro la Juventus. Mi sento vicino alla forma dell'anno scorso, non è divertente rimanere fuori".

"Voglio giocare, mi sento come prima finalmente ma sento che posso fare di più. Voglio creare di più e fare di più, questa sera grande è una grande occasione. Vicino alle cento presenze? Sono troppo contento, la Lazio è la mia squadra ed è nel mio cuore, voglio continuare ad aiutare la squadra, i tifosi e il club".