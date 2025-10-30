DIRETTA - Pisa - Lazio 0-0, inizia la ripresa: un cambio per Sarri
Serie A Enilive | 9ª giornata
Giovedì 30 ottobre 2025, ore 20:45
Arena Garibaldi, Pisa
PISA - LAZIO 0-0
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (46' Calabresi); Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. A disp.: Nicolas, Scuffet, Leris, Jojholt, Meister, Akinsanmiro, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia (46' Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Noslin. All.: Sarri.
Arbitro: Massa; Assistenti: Dei Giudici - Trinchieri; IV Uomo: Fabbri; VAR: Maggioni; AVAR: Ghersini.
Ammoniti: 41' Denoon (P)
SECONDO TEMPO
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
46' Cambio per il Pisa: fuori Denoon, dentro Calabresi.
46' Sostituzione Lazio: fuori Dia, dentro Pedro.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45'+1' Retropassaggio pericoloso di Basic, interviene Romagnoli che duella con Nzola. L'attaccante del Pisa commette fallo e la Lazio può tirare un sospiro di sollievo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Cross di Zaccagni per Dia che si sbilancia e non riesce a impattare la palla.
42' Basic e Cataldi sul pallone, la punzione viene calciata dal croato che va dritto sul secondo palo. Ma il tiro è un po' impreciso e la palla finisce oltre la porta.
41' Ammonito Denoon per un intervento duro ai danni di Zaccagni.
40' Ci riprova Basic, servito da Guendouzi. Altra conclusione dalla distanza che però si spegne sul fondo.
39' Palla di Zaccagni per Pellegrini, Caracciolo si oppone in scivolata.
36' Basic dalla distanza, altra parata di Semper. Il Pisa si salva ancora.
32' Super chance per la Lazio! Grande occasione creata da Zaccagni che sceglie poi di servire Isaksen in area, il danese prova la conclusione ma trova ancora la risposta di Semper.
30' Isaksen, veloce e rapido, prova a sorprendere Semper sul primo palo. Il portiere gli sbarra la strada.
27' Zaccagni dal limite dell'area, si salva il Pisa che riesce in qualche modo a liberare.
25' Cuadrado punta Marusic e vince il duello, fa partire il cross. Touré prova l'inserimento, ma non centra la porta.
22' Bella la traccia in verticale di Romagnoli per Basic che calcia la conclusione, ma la palla finisce tra le mani di Semper.
19 Touré cerca di insinuarsi tra la difesa biancoceleste, ma è in posizione di fuorigioco.
17' Cataldi in pronfondità per Isaksen, il danese serve in area Dia che però si lascia sfuggire il pallone.
15' Sventagliata di Caracciolo su Angori che non riesce ad arrivare sulla palla, la Lazio riparte da una rimessa laterale.
13' Pellegrini in profondità per Basic, Caracciolo fa buona guardia e allontana il pericolo.
9' Fallo si Isaksen su Angori, i padroni di casa conquistano un calcio di punizione.
7' Prima occasione per il Pisa, sponda di Nzola per Tramoni che però calcia malissimo. La conclusione si spegne sul fondo.
4' Lancio lungo del Pisa per Nzola, la palla finisce dritta tra le braccia di Provedel.
1' Il primo possesso è per la Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Pisa - Lazio, gara valida per la nona giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.
