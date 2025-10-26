RIVIVI DIRETTA - Lazio - Juve 1-0: il gol di Basic regala i tre punti
Stadio Olimpico, Roma
Domenica 26 Ottobre 2025
LAZIO-JUVENTUS 1-0 (9' Basic)
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (54' Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (68' Vecino); Isaksen (82' Pedro), Dia (82' Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri.
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners (66' Thuram), Locatelli, McKennie (77' Openda), Cambiaso (45' Yildiz); Vlahovic, David (66' Kostic). A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Zeghrova, Adzic, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor.
Ammoniti: 30' Koopmeiners (J), 34' Lazzari (L), 52' Locatelli (J), 54' McKennie (J), 57' Derkum (Team manager Lazio), 64' Kelly (J), 90'+1' Guendouzi (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' E finisce la partita! La Lazio vince contro la Juventus grazie al gol di Basic!
90'+4' Thuram ci prova ancora di testa: blocca con sicurezza Provedel.
90'+2' Alla fine dell'azione, arriva la conclusione di Yildiz che però si perde alta sopra la traversa.
90'+1' Guendouzi interviene fallosamente su Openda, arrestando la sua corsa. Il francese viene ammonito e alla Juve viene concessa la punizione.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.
88' Calcio d'angolo Juve dopo la deviazione in out di Noslin: batte Conceicao, ed è di nuovo angolo per i bianconeri.
87' Fallo di Marusic su Yildiz e calcio di punizione in favore della Juve: Kostic sul punto di battuta.
85' Fuori anche Gatti, dentro Joao Mario.
83' Ci prova subito Pedro: la sua conclusione non si perde di molto al lato della porta.
82' Doppio cambio Lazio: fuori Dia, dentro Noslin; fuori Isaksen, dentro Pedro.
81' Va a occuparsi direttamente lui della battuta: la palla, anche questa volta, viene allontanata agevolmente dalla retroguardia bianconera.
80' Bravo Isaksen, che si conquista l'ennesimo calcio d'angolo.
79' Isaksen va alla conclusione in porta e - nonostante si lamenti per una deviazione avversaria - la palla va di poco fuori senza l'intervento di alcun avversario.
77' Cambia ancora Tudor: fuori McKennie, dentro Openda.
76' Buon'azione della Lazio, che si conclude con la conclusione di Zaccagni, deviata da un calciatore della Juve. L'ultimo a toccare la palla, però, è il capitano biancoceleste: palla a Perin.
76' Pellegrini devia in angolo, Kostic dalla bandierina: la palla passa per l'intera area senza però essere alla portata di alcun calciatore.
75' Calcio d'angolo Juve: Provedel è ancora provvidenziale sul colpo di testa di Thuram.
68' Esce in questo Basic, dentro Vecino.
67' Crampi per Basic, che interviene su Conceicao ma rimane a terra dolorante. Dopo qualche secondo, Sarri opta per il cambio.
66' Cambia ancora Tudor: fuori David, dentro Kostic. Fuori anche Koopmeiners, dentro Thuram.
65' Dia recupera una buona palla, saltando la marcatura di Conceicao, ma poi conclude in porta con poca potenza e precisione. Nulla da fare per l'attaccante.
64' Ammonito anche Kelly, che fa fallo su Isaksen.
62' Basic a un passo dal raddoppio: su cross di Guendouzi, non riesce a spizzare in porta.
60' Il gioco si ferma perché Conceicao non si è rialzato dopo il fallo - che però le immagini non mostrano - di Gila ai suoi danni. Giustamente non viene presa alcuna punizione per lo spagnolo.
58' Isaksen scarica per Cataldi, che prova la conclusione dalla distanza: la palla finisce alta sopra la traversa.
57' Ammonito il team manager Derkum per proteste.
56' McKennie trattiene Guendouzi: l'Olimpico impazzisce perché, già ammonito, sarebbe dovuto esser espulso. Al contrario, l'arbitro non estrae alcun cartellno.
54' Primo cambio per Sarri: fuori Lazzari, dentro Pellegrini.
54' Si accendono gli animi: questa volta arriva la trattenuta di McKennie su Lazzari e il conseguente cartellino giallo nei confronti del bianconero.
52' Giallo per Locatelli, che fa fallo su Isaksen. Ma poi scoppia una vera rissa in campo. Fischi nei confronti dell'arbitro, che vorrebbero l'espulsione.
51' Ancora interrotta la progressione sulla fascia di Lazzari: l'arbitro dà la punizione, di cui si occupa Guendouzi.
50' Marusic subisce fallo da Conceicao: riparte la Lazio da calcio di punizione.
49' Kalulu fa fallo su Zaccagni, che rimane a terra per qualche secondo per poi riprendere la sua posizione in campo.
48' Spinge ancora la Juve: questa volta fa tutto da solo Conceicao, che poi scarica per Locatelli. Il centrocampista va alla conclusione, su cui però arriva senza troppi problemi Provedel.
47' Clamorosa occasione per la Juventus: Kelly serve Vlahovic, che va alla conclusione. La palla, però, colpisce la traversa!
45' Inizia il secondo tempo con un cambio per la Juve: fuori Cambiaso, dentro Yildiz.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Lazio-Juventus.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.
45' Alla fine va Koopmeiners, arriva la deviazione di Dia che mette in out. Calcio d'angolo Juve.
45' Calcio di punizione in favore della Juventus dopo l'intervento giudicato falloso di Zaccagni su Conceicao: Locatelli e Koopmeiners sul punto di battuta.
43' Isaksen viene atterrato, questa volta da Koopmeiners: anche Sarri si lamenta col direttore di gara.
40' Sembra che il numero 9 possa proseguire la sua gara: dopo il via libera dell'arbitro, rientra in campo.
39' Ancora Juve, ancora Vlahovic: ma il suo è praticamente un passaggio per Provedel. Medici in campo per un problema che riguarda lo stesso serbo, a terra dolorante.
37' Fallo su Isaksen, ancora di Locatelli. La Lazio si lamenta per un mancato cartellino giallo, che però non arriva.
35' Calcio di punizione per la Lazio, di cui si occupa Koopmeiners: c'arriva ancora Provedel. Sulla ribattuta, la conclusione di Conceicao si perde altissima sopra la traversa.
34' Ci prova David, Provedel chiude la porta!
33' Va Cataldi, ma la palla viene subito allontanata. Sul contropiede, viene ammonito Lazzari che interrompe fallosamente la ripartenza di Kalulu.
33' L'azione si conclude col calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo di Locatelli su Isaksen.
32' Guedouzi prova la conclusione in porta, Gatti ancora provvidenziale.
31' Bravissimo Isaksen a prendersi un buon fallo laterale: Kelly è stato l'ultimo a toccare il pallone prima che scinvolasse in out!
30' Cartellino giallo per Koopmeiners, autore del fallo su Basic. Il croato rimane dolorante a terra, per poi rialzarsi dopo qualche secondo.
29' L'azione in salitaria di Isaksen viene subito interrotta dalla retroguardia bianconera.
28' Azione prolungata dei bianconeri sotto i fischi incessanti dell'Olimpico: dopo un lungo giro palla, arriva l'intervento di Zaccagni che mette la palla in out. Koopmeiners si occupa del fallo laterale.
26' Conceicao pescato in verticale, si apre il duello con Marusic ma alla fine è il bianconero a toccare per ultimo la palla. Si riparte da Provedel.
23' Marusic da fallo laterale: Dia, tutto solo, la arpiona. Prima di perdere palla sulla pressione avversaria, scarica su Lazzari.
22' La conclusione di Cambiaso finisce sull'esterno della rete. Negli ultimi minuti, però, i bianconeri alzando il ritmo del proprio gioco.
20' Azione veloce della Juve orchestrata da Kelly, che poi fa fallo su Lazzari. A Provedel il compito di rimettere in gioco il pallone.
18' Zaccagni mette una palla interessantissima all'interno dell'area: per un soffio non arriva a Dia, l'anticipo del difensore bianconero è provvidenziale.
17' La Juventus si avvicina ancora alla porta difesa da Provedel: lo fa ancora con Vlahovic, ma la sua conclusione si perde sul fondo.
13' Cambiaso interviene fallosamente su Zaccagni praticamente al limite dell'area di rigore, non per l'arbitro che non dà il calcio di punizione.
11' Ci prova anche la Juventus: il colpo di testa di Vlahovic non impensierisce Provedel.
9' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!! La sblocca Basic! La sua conclusione dalla lunga distanza è imprendibile per Perin! Complice l'errore di David, Cataldi la arpiona e poi la passa al croato, che gli sta vicino.
8' Azione in contropiede della Lazio: Zaccagni fa tutto bene, arriva quasi sul fondo e poi la passa a Dia al centro dell'area. L'attaccante però non riesce ad arrivare sulla palla, viene anticipato dalla difesa bianconera.
5' Bravissimo Isaksen a penetrare nell'area della Juventus: mette al centro una palla su cui arriva per primo Gatti, provvidenziale!
4' Trattenuta di Cambiaso su Isaksen e calcio di punizione in favore della Lazio.
3' Si fa vedere anche la Juve con McKennie che poi serve David al centro dell'area: buona la copertura della difesa biancoceleste, che blocca il tentativo di tiro.
1' Primo squillo della Lazio che orchestra con Zaccagni: complice il rimpallo avversario, Marusic viene servito. La palla viene messa al centro dell'area, ma non c'è alcun compagno per concludere in porta.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Juve.
AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Nel pre-gara sono arrivate le parole del presidente Lotito ai microfoni di Dazn (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).
AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Guendouzi nel pre-gara (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).
AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Entrano in campo entrambe le squadre: inizia il riscaldamento.
AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - I portieri della Lazio fanno il proprio ingresso in campo per iniziare il riscaldamento. Poco dopo, tocca a quelli bianconeri.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juventus, gara valida per la decima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio del match.
Seguono aggiornamenti