Lazio, Lotito: "Stiamo definendo per il Flaminio. Mercato? Con Sarri..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nel prepartita di Lazio - Juventus ai microfoni di Dazn, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto rassicurare i tifosi biancocelesti, fare il punto sulla situazione dello Stadio Flaminio e esprimere la sua opinione in merito alle polemiche di Napoli - Inter. Ecco di seguito le sue parole:

"La critica costruttiva è giusta se non arrivano i risultati. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, tutti dobbiamo remare dalla stessa parte e possiamo cambiare questa situazione che fatti imponderabili hanno generato. Serve avere fiducia perché stiamo costruendo una società solida, stiamo definendo per lo Stadio Flaminio e l’Academy, c’è una visione che nel giro di poco tempo troverà conferma nei risultati e nei fatti concreti".

"Polemiche Napoli – Inter? Un sistema va seguito ma non destabilizzato, nel momento in cui c’è un avvicendamento generazionale come quello della classe arbitrale va accompagnato da una serie di apporti, serve farlo crescere e renderlo migliore".

"Mercato? Con Sarri c’è un rapporto di stima e affetto. Abbiamo un rapporto bellissimo, tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto il necessario, ci è stato impedito in estate. Quello che è successo quest’anno non è mai successo, tra infortuni e situazioni specifiche che hanno condizionato i risultati. Capiamo i malumori della tifoseria, se non vengono raggiunti i risultati c’è tristezza, sconforto e critica, ma ritengo che ci siano le condizioni per superare questo momento. L’unione fa la forza, tutti insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e grandi risultati".