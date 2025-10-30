Cagliari, beffa per Pisacane: un difensore salta la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

È in corso il secondo tempo di Sassuolo - Cagliari, i neroverdi sono in vantaggio 2-0 sui sardi grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti. Oltre al danno per Pisacane, anche la beffa. Obert ha rimediato un giallo pesante, era diffidato e sarà costretto a saltare la trasferta contro la Lazio. La sfida con i biancocelesti è in programma lunedì sera alle 20:45 all'Olimpico.

