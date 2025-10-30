Parma, Circati il quarto australiano a segnare in Serie A: l'ultimo fu un ex Lazio
Ieri all’Olimpico di Roma è arrivato il primo gol in Serie A per il difensore del Parma Alessandro Circati, calciatore italiano naturalizzato australiano. Una grande soddisfazione personale per il classe 2003, anche se inevitabilmente macchiata dal risultato finale, con il Parma sconfitto dalla Roma per 2-1.
Con questa rete, Circati va ad aggiungersi alla ristretta cerchia di calciatori australiani che hanno trovato il gol in Serie A, di cui tre proprio con la maglia del Parma.
Un gol australiano in Serie A mancava da oltre 15 anni: l’ultimo a realizzarlo era stato proprio un ex Lazio, Mark Bresciano, con la maglia del Palermo nel 2009.
