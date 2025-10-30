Haaland e la quella strana passione per il latte crudo, ma è polemica in UK: "Può contenere batteri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto discutere e non poco in Inghilterra un video postato su YouTube, divenuto subito virale, nel quale Erling Haaland beve latte crudo. Il format si chiama "Day in the Life of a pro footballer" e infatti il video mostra la quotidianità del campione norvegese, che ha già ricevuto oltre 5 milioni di visualizzazioni. Nella clip di 27 minuti, si vede Haaland fare visita a una fattoria per ritirare la sua scorta di latte crudo, definito dall'attaccante un "super food" e che a suo avviso: "Fa bene allo stomaco , alla pelle, alle ossa e ai muscoli".

Haaland ritiene che un bicchiere la mattina e uno dopo l'allenamento lo aiuti a stare meglio, se non fosse che si sono sollevate non poche polemiche, a partire da quelle della Food Standards Agency (FSA), ente statale che si occupa della sicurezza e dell'igiene alimentare nel Regno Unito.

L'avvertenza in merito al consumo di latte crudo è la seguente: "Potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari". Per questa ragione la FSA suggerisce alle persone dal sistema immunitario debole tra cui anziani, donne incinte e bambini di non consumare latte crudo.