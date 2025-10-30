Pisa, Gilardino a Dazn: "Conosciamo la qualità della Lazio. Zaccagni e Isaksen..."

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto a Dazn prima del match contro la Lazio: “Non deve diventare un’ossessione il gol, dobbiamo aggrapparci alle prestazioni, i ragazzi mi danno sempre disponibilità, nel reparto offensivo ci vogliamo sempre migliorare per poter creare situazioni offensive importanti. Sappiamo della grandissima qualità della Lazio ma vogliamo essere protagonisti e propositivi all’interno della gara stasera. Lavorando con il 4-3-3, vogliamo fare una pressione offensiva, essere corti e compatti, loro sono bravi con Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Noi cerchiamo di rubare metri nei duelli e arrivare con tempi giusti, ricercando situazioni in ampiezza e tra le linee.