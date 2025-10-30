Lazio, Cataldi sempre più centrale: corsa, qualità e spirito da leader

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi si è ripreso la Lazio e lo ha fatto suon di prestazioni super. Tornato in estate dal prestito alla Fiorentina, il play sembrava dovesse relegato a un ruolo da comprimario, mentre nelle ultime settimane ha assunto una funzione sempre più centrale nell'organico di Sarri, ergendosi a leader assoluto del centrocampo biancoceleste.

Danilo ha risposto presente dopo lo stop di Rovella, agendo da metronomo in mezzo al campo e correndo più di tutti in ogni partita. Come riporta il Corriere dello Sport, sono 11,405 i chilometri percorsi contro il Genoa, 12,618 contro il Torino, 13,119 contro l'Atalanta e 12,852 nel match contro la Juventus. Tutti numeri che testimoniano l'enorme spirito di sacrificio del numero 32 che, quando gioca con l'aquila sul petto, non si risparmia mai. Se, poi, a questi aggiungiamo anche la rete su rigore contro il Torino e l'assist a Basic contro la Juve, risulta chiaro come il classe 1994 possa risultare prezioso anche in fase offensiva .

Due estati fa, la sua avventura alla Lazio sembrava, ormai, essere giunta al termine. Cataldi, invece, è tornato al centro del progetto biancoceleste, divenendo una delle certezze di Sarri, che ha ritrovato un giocatore cresciuto dal punto di vista tecnico, tattico e mentale.