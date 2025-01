Lazio - Real Sociedad, le probabili formazioni: emergenza europea per Baroni

Ritorna l’Europa League. Ultime due giornate prima di chiudere la prima fase: all’Olimpico arriva la Real Sociedad. La Lazio deve fare i conti con l’emergenza europea tra infortunati, squalificati e fuori lista. Gli assenti certi sono Lazzari, Patric, Vecino, Pellegrini, Gigot, Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic. Per questo Baroni riparte dalla difesa obbligata di fronte a Mandas tra i pali. Spazio quindi a Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mediana può rifiatare Guendouzi: di fianco a Rovella tocca a Dele-Bashiru. Sulla trequarti si rivede Tchaouna a destra dopo la squalifica in campionato. Con lui torna Pedro dal primo minuto al centro. A sinistra Zaccagni completa il reparto a supporto di uno tra Dia e Castellanos come centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Guendouzi, Isaksen, Dia, Noslin. All.: Baroni.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All.: Alguacil.