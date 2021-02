Lazio, Reina suona la carica in vista del Bayern: "Siamo motivati, dai ragazzi!" - FT

Manca sempre meno alla super sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. Chi di partite del genere se ne intende è sicuramente Pepe Reina, un ex dell'incontro. Il portiere spagnolo ha suonato la carica su Instagram in vista del match di domani sera: "Motivati e con tantissima voglia di affrontare la migliore squadra al mondo in questo momento. Dai ragazzi!! Ce lo siamo meritato!!" ha scritto l'estremo difensore biancoceleste.

