Lazio - Roma, Clinica Paideia farà da sponsor ai biancocelesti - FOTO

Novità in casa Lazio. Per il derby contro la Roma del prossimo 1° settembre, sulla maglia della squadra di Inzaghi comparirà anche uno sponsor: si tratta della Clinica Paideia, il centro su cui fa affidamento la società biancoceleste per visite mediche e controlli clinici dei propri giocatori. Non si tratta di certo della prima volta ma - al contrario di alcune precedenti occasioni - lo sponsor non sarà posto al centro della casacca da gioco, bensì sulla manica sinistra sotto il logo Macron. A ufficializzare l'accordo speciale per la stracittadina è la pagina Facebook della stessa Paideia. Di seguito, ecco le foto della maglia con cui la Lazio scenderà in campo nel derby.

