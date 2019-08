Lazio, Tare: "Non ci nascondiamo, siamo favoriti. Mercato? Se c'è l'occasione giusta..."

Celtic, Rennes e Cluj. La Lazio ha pescato un girone difficile, nel quale parte però con i favori del pronostico. Non ha intenzioni di nascondersi il ds dei biancocelesti, Igli Tare, che a Sky Sport ha parlato anche di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Girone complicato? A noi non piacciono le cose facili, siamo nati per sopravvivere alle difficoltà. È un girone tosto perché incontriamo due squadre che hanno fatto preliminari di Champions. Il Rennes è anche arrivato ai quarti di Europa League l'anno scorso, hanno investito tanto. Conosciamo la storia del Celtic. È un girone eccitante, sarà bello andare a Glasgow e in Romania contro un Cluj che è punto di riferimento del calcio romeno. L'Europa League è una competizione che a livello d'immagine ci può dare tanto, negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerla bene. Sappiamo che attraverso un cammino lungo possiamo anche arrivare fino in fondo, anche con un po' di fortuna con gli infortuni e lo stato di forma del gruppo" - poi ha aggiunto - "Il Celtic è una squadra tosta che è partita con 3 vittorie in campionato. Sono una squadra fisica, così come il Rennes. Dovremo stare attenti ma siamo favoriti. Questo ruolo ci sta bene, non dobbiamo nasconderci. È un percorso di crescita. Se vogliamo entrare nel calcio che conta dobbiamo passare attraverso queste esperienze. Siamo abituati a soffrire, siamo cresciuti tanto e adesso posso dire che abbiamo una squadra esperta con il giusto mix tra giovani e giocatori di grande spessore. Il bello di giocare queste competizioni è rappresentare al meglio il calcio italiano in Europa, e la Lazio negli ultimi anni lo sta facendo bene".

SUL CALCIOMERCATO: "È stato un mercato giusto. Abbiamo aggiunto dove avevamo bisogno con Lazzari e Jony, che ci daranno tanto. Andrè Anderson e Adekanye cresceranno e faranno bene nella Lazio, Vavro è un difensore giovane ma molto interessante. La squadra è al completo, rinnoverà anche Caicedo. Abbiamo tante alternative, quindi siamo contenti. Se ci sarà qualche occasione per migliorarci ben venga, ma per ora stiamo bene cosi. Edouard del Celtic? Mi piace, ma non l'ho mai cercato. Nel calciomercato funziona così, io sto zitto e non commento".

SUL DERBY: "Il derby è il derby, non c'è una favorita. Siamo partiti bene battendo la Sampdoria a Genova, ma domenica non sarà facile. Giochiamo in casa e dobbiamo dare continuità al risultato della prima giornata. Sarebbe molto importante per noi".

SU CORREA: "Correa è cresciuto tanto, dopo i primi giorni ad Auronzo ci ho parlato e abbiamo notato una grande crescita che è frutto dell'ambiente molto familiare che ha trovato alla Lazio, l'ha aiutato tantissimo nel suo inserimento. Ha qualità e caratteristiche molto interessanti. Siamo felici di averlo con noi, anche lui a breve rinnoverà".

Tare ha parlato anche ai microfoni di TMW: "Soddisfatti del sorteggio? Lo saremo solo dopo aver giocato le partite. Non penso sia tra i due gironi più difficili, partiamo da favoriti e ci teniamo stretti questo ruolo cercando di onorarlo. Europa League primo obiettivo? No, la stagione è molto lunga e il campionato è il primo obiettivo perchè tramite questo possiamo raggiungere la Champions League. In Europa League nei primi due gruppi ci sono squadre da Champions, ma quando arrivi a questo livello devi essere bravo a saperci restare e a crescere anno dopo anno. Noi siamo stati bravi e dobbiamo migliorare ancora Il girone della Roma? Avrei preferito fare a cambio. Nel nostro girone ci sono due squadre che hanno fatto i preliminari di Champions League, il Rennes ha un livello molto alto. Il Celtic ha tradizione e lo stadio è molto bello".

MILINKOVIC - "Inter su Milinkovic? Ormai penso sia troppo tardi. Se la sua permanenza è un nuovo acquisto? Lo considero semplicemente uno dei due migliori centrocampisti in Europa e come tale deve essere trattato. Uno come lui può essere ceduto in momenti opportuni, serve tempo. Ma ora stiamo parlando di aria fritta, a noi non è arrivata alcuna proposta quindi non ha senso alimentare fantasie. Lui è molto legato alla Lazio e loo sta dimostrando con il rendimento. Ha un contratto lungo, di 4 anni. Le cose sono chiare sia per noi che per lui per quanto riguarda il percorso da fare insieme. Quest'anno è arrivato qualcosa di quasi concreto. PSG? Non so. CI sono state cose che potevano andare fino in fondo ma che alla fine nono si sono sviluppate. Lui può ambire ad andare in una squadra di prima fascia, non c'è niente di male. Ma finchè sarà alla Lazio noi saremo felici di averlo".

DERBY - "Roma più motivata in vista del derby? Chi ha detto che noi non avremo rabbia? Il derby è il derby. Sarà una partita difficile, siamo all'inizio della stagione, la Roma ha cambiato tanto ma ha un allenatore preparato che sa mettere in campo la squadra. Non li sottovalutiamo, ma la vittoria di Genova ci può dare qualcosa in più. Non siamo favoriti, abbiamo giocato una sola partita. Noi vogliamo dare continuità e vincere più gare possibili, partire così bene sarebbe un bonus importante".

Pubblicato il 30/8/19 alle ore 14:25