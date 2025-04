Lazio, Rozzi: "Questa è una grande annata! Noslin e Tchaouna..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L'ex promettente esterno della Primavera della Lazio, Antonio Rozzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in casa biancoceleste, analizzando il momento e la sfida che lunedì la squadra di Marco Baroni dovrà affrontare contro il Genoa in campionato per riprendere il proprio cammino verso una qualificazione europea.

"La stagione che sta facendo la Lazio è una sorpresa per tutti, anche se è andata come è andata in Europa si può dire che la Lazio sta facendo una bellissima annata. Bisogna accettare anche queste situazioni e voltare pagina in fretta. Andare contro Noslin e Tchaouna in virtù dei rigori è un errore grossolano, però bisogna pure guardare in faccia la realtà delle loro prestazioni. Non è facile rimanere nel calcio che conta, quindi dovranno essere bravi a gestire la situazione, loro in primis. Il Genoa? A Genova non sarà facile. Il Marassi è anche uno stadio pesante e la Lazio ha speso tantissimo anche dal punto di vista psicologico. Però se vuole diventare una grande squadra deve passare anche da qui".

