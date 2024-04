Lazio-Salernitana, biancocelesti favoriti e Castellanos scalpita: tutte le quote

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al match tra Lazio e Salernitana che aprirà la 32esima giornata di Serie A. I biancocelesti, chiamati a reagire dopo il derby perso, partono da favoriti. Di seguito tutte le quote di Betclic sulla partita dell'Olimpico.

La Lazio può ancora credere nell’Europa, ma la Salernitana vuole onorare il campionato. Le sentenze dei bookies

Torino, 12 aprile 2024 - Lazio-Salernitana potrebbe sembrare un match tra due squadre con pochi obiettivi, ma non è proprio così. I biancocelesti devono riscattare immediatamente la sconfitta nel derby, sia per il morale che per una classifica che non li vede ancora completamente tagliati fuori dalla lotta per l’Europa. Anche perché disputare le prossime competizioni continentali non può che essere un obiettivo per il neo tecnico Igor Tudor. Allo ‘Stadio Olimpico’ arriva una Salernitana con ormai un piede e mezzo in Serie B. I granata di Stefano Colantuono vogliono però almeno concludere in maniera decorosa un campionato fin qui disastroso. Lo devono al proprio pubblico e a una città che trasuda calcio. La Lazio è attualmente ottava. Nelle ultime settimane i sorpassi e controsorpassi con il Napoli sono stati diversi e l’Atalanta non è poi così lontana, anche se i bergamaschi hanno una partita in meno. I laziali stanno vivendo una stagione di saliscendi, ma un buon finale di stagione potrebbe comunque rendere l’annata meno travagliata. Ai campani non resta invece che provare a vincerle tutte, un trend che pare impossibile visti gli appena 15 punti in 31 partite. Per i bookmakers sono gli uomini di Tudor a partire nettamente con il favore dei pronostici.

Tutto sembra andare in direzione biancoceleste - Se la stagione della Lazio non è stata delle migliori, quella della Salernitana è stata da incubo. Un successo dei biancocelesti è quotato da Betclic a 1.33 (1.30 per Sisal), un pareggio a 5.25 ed una vittoria dei granata a 9.10. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.66 (per Sisal 1.65), mentre l’Under 2.5 a 2.09.

Sgambetto granata nell’ultima all’Olimpico - Il 30 ottobre 2022, data dell’ultima sfida tra le due squadre allo ‘Stadio Olimpico’, la situazione era ben diversa. La Salernitana vinse per 1-3. Ora, la ripetizione esatta di quel risultato, è quotata da Betclic addirittura a 100.00. L’ipotesi considerata più probabile è il 2-0 biancoceleste che Betclic quota a 5.00. L’1-0 per i laziali è invece dato da Betclic a 5.25.

Castellanos scalpita, Candreva ci riprova - Senza Ciro Immobile, infortunato, il posto al centro dell’attacco dovrebbe essere preso da Valentin Castellanos, la cui rete è quotata da Betclic a 2.10. Dovrebbe trovare spazio anche Gustav Isaksen: un suo gol è quotato da Betclic a 3.50. Contro il Sassuolo ha ritrovato il gol Antonio Candreva, una sua realizzazione è quotata da Betclic a 6.00.