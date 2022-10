Lazio - Salernitana, le probabili formazioni: torna Pedro nel tridente, Casale con Romagnoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la vittoria arrivata giovedì in Europa League contro il Midtjylland, la Lazio è pronta a proseguire il cammino in campionato dove è reduce dal successo contro l'Atalanta in trasferta. Davanti a sé troverà la Salernitana di Nicola, in occasione di un match il cui fischio d'inizio è fissato a domenica alle 18. Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione di Maurizio Sarri, dal primo minuto tornerà Pedro che, con Felipe Anderson e Zaccagni chiuderà il tridente d'attacco. In difesa, Patric, che ha saltato la rifinitura, va verso il forfait: più probabile che ci sia Casale a comporre la coppia centrale con Romagnoli, come contro Udinese e Atalanta. Sulle fasce Lazzari, di rientro dalla squalifica europea, e Marusic. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo: Milinkovic è diffidato e, con il derby alle porte potrebbe rifiatare. Ma Luis Alberto non si è allenato al meglio nell'ultima settimana, e potrebbe rimanere in panchina. Cataldi e Vecino ritroveranno la maglia dall'inizio. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli. A disp.: Fiorillo, Micai, Bradaric, Bronn, Lovato, Pirola, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Dia, Valencia. All.: Nicola.

