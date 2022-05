Lazio - Sampdoria, Kutuzov: "Sfida tra due squadre in salute". E su Immobile...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia di Lazio - Sampdoria, Vitali Kutuzov ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club biancoceleste, pubblicate nel match program. L'ex attaccante, che ha collezionato con la maglia doriana 75 presenze e 10 reti, ha presentato la sfida in programma domani sera all'Olimpico: "Si affrontano due squadre in salute, a prescindere dal fatto che abbiano diversi obiettivi in classifica che arrivano a questa partita due vittorie importanti. Lazio e Sampdoria puntano sulla qualità, per questo possano divertirsi e far divertire i propri tifosi. Sarri e Giampaolo sono simili su alcuni punti, anche se lottano ovviamente per traguardi diversi: uno per l'Europa, l'altro per la salvezza. Il fatto di aver quasi raggiunto i relativi scopi potrà anche aiutare le due squadre a gettare le basi per la prossima stagione. A Genova ho vissuto due anni splendidi, spero che la Samp possa trovare stabilità a livello societario".

IMMOBILE VS QUAGLIARELLA - "Ho avuto la fortuna di incrociare in carriera sia Ciro che Fabio, due che sanno segnare in ogni modo. Immobile è un po' più giovane ma parliamo di due attaccanti che hanno fatto e stanno facendo la storia della Serie A. In ogni partita sono sempre loro le minacce principali per le difese avversarie. Sono dell'idea che il calcio debba sempre puntare sui giovani, ma duedi esperienza così fanno sempre comodo".

RICORDI - Infine, Kutuzov ha parlato anche dell'ultima vittoria della Sampdoria in casa contro la Lazio. Era il 2005, e lui fu tra i protagonisti: "Lo ricordo perfettamente, non sapevo che fosse l'ultima vittoria della Sampdoria in casa della Lazio. Segnai subito, dopo un solo minuto, ed al 4' vincevamo 0-2: partimmo bene e da lì costruimmo il successo, riuscendo a contenere il ritorno in partita dei biancocelesti. Eravamo una squadra molto organizzata. Contro la Lazio inoltre debuttai anche in Serie A con il Milan: era il febbraio del 2002, quando entrai al posto di Brocchi nel finale di partita. Futuro? Ora faccio parte di Sportexclub, una società che attira investimenti e pubblico e che trae profitto finanziario dalla vendita dei token".

