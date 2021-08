Lazio, Sarri critica l'Olimpico. Sport e Salute replica: "Il campo è in buone condizioni"

Maurizio Sarri oggi ha svolto la sua conferenza stampa presentando la gara di domani con lo Spezia e ha voluto muovere una critica sul terreno dell'Olimpico. La Lazio giocherà infatti sul manto erboso dello stadio romano a 48h di distanza dall'impegno della Roma in Conference League. Sport e Salute S.p.A., che gestisce l'impianto, ha replicato con un comunicato ufficiale alle dichiarazioni del mister biancoceleste: "Speriamo che mister Sarri possa cambiare idea già a partire da domani sera, quando la Lazio sarà impegnata nell’esordio stagionale in casa. Rispetto alle precedenti partite, tutti hanno potuto verificare le attuali buone condizioni del manto erboso che soddisfano in pieno i requisiti del Pitch Quality Program Uefa, ovvero i parametri tecnici, sportivi e agronomici ufficiali sulle condizioni dei terreni di gioco. Lo stadio Olimpico e il campo sono stati riconsegnati dall’Uefa dopo i campionati Europei, durante i quali l’Olimpico è stato giudicato uno dei terreni migliori, l’11 luglio. Il campo è stato riseminato per intero e la natura, con l’aiuto dei supporti tecnici utilizzati, sta facendo il suo corso. Soddisfare le esigenze e le necessità dei club è una priorità di Sport e Salute che opera sempre al massimo delle proprie possibilità e qualità per garantire l’Olimpico e suoi servizi nelle migliori condizioni possibili. Sport e Salute ribadisce, dunque, la propria disponibilità a dialogare e confrontarsi direttamente con le società su tutti i temi relativi alla valorizzazione dello stadio”.