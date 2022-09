Lazio, Sarri mostra i denti: "Squalifica con lo Spezia? Non sarà l'ultima..."

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio ospiterà lo Spezia all'Olimpico. I biancocelesti dovranno fare a meno di Maurizio Sarri che, diffidato, ha ricevuto un giallo allo Zini e lascerà il posto in panchina a Martusciello. Nel post partita con la Cremonese, il tecnico ha commentato l'episodio in conferenza stampa aggiungendo che probabilmente non sarà l'ultima. Ecco le sue parole: "Penso di sì, ma in queste ultime due settimane ho visto allenatori squalificati a gogò. Oggi (domenica, ndr) penso che l'arbitro abbia interpretato male la situazione: il quarto uomo sa benissimo come è andata la storia, era l'ultimo slot, stavamo facendo i cambi e doveva entrare Cancellieri per Immobile e invece in quel momento ci ha chiesto il cambio Patric, quindi abbiamo dovuto interrompere le sostituzioni perché erano le ultime due e abbiamo dovuto far tornare in panchina Cancellieri e far alzare Gila, e lui l'ha presa come una perdita di tempo. Sarò squalificato e non sarà l'ultima".

