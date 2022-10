Lazio, Sarri sbotta su Luis Alberto: "Gli faceva male un'anca, mica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Volente o nolente Luis Alberto è sempre un argomento di discussione in casa Lazio. Dello spagnolo, tornato ieri in gruppo dopo aver patito per una botta al fianco, ha parlato anche mister Sarri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Midtjylland: "Gli faceva male un'anca, non ha avuto mica un ictus. Ieri ha fatto tutto, non era indicativo come allenamento. Vediamo oggi l'acciacco, non è di grave entità, ma solo un acciacco che gli ha impedito di allenarsi bene".