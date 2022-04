Lazio - Sassuolo, 15 minuti al fischio d'inizio: l'Olimpico ricorda Chinaglia e Lovati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Settimana piena d'emozione quella appena trascorsa in casa Lazio. Lo scorso 1° aprile il club ed ex protagonisti biancocelesti hanno ricordato Giorgio Chinaglia a dieci anni dalla scomparsa. Due giorni prima, invece, i profili social si erano riempiti di foto e video di Bob Lovati poiché cadeva in quella data, il 30 marzo 2022, l'undicesimo anniversario della sua morte. Anche oggi, in occasione del match contro il Sassuolo, l'Olimpico ha ricordato le due bandiere. Sui maxi-schermi sono state proiettate delle immagini per la gioia dei presenti.

