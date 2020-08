Lazio, Schira sicuro: "Niente Juve per Inzaghi, rinnoverà con la Lazio"

È iniziato il toto allenatore per il dopo Sarri sulla panchina della Juventus. Tra i nomi caldi anche quello di Simone Inzaghi, ma nelle ultime ore pare ci sia stata un'accelerata per Andrea Pirlo che verrebbe promosso dall'Under 23 che gli era appena stato affidato. Spazzate via le paure per i tifosi della Lazio che, stando a quanto affermato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, rinnoverà il contratto al proprio tecnico. Netto il rifiuto di Lotito alle avance di Agnelli per il mister di Piacenza. "Incontro in corso tra la dirigenza della Juventus e Andrea Pirlo" - rivela il giornalista sportivo su Twitter - "avanza il Maestro per il dopo Sarri dopo il veto di Claudio Lotito su Simone Inzaghi che rinnoverà con la Lazio fino al 2023 (nuovo ingaggio da €3M netti a stagione)"

