Lazio, Inzaghi papà per la terza volta: è nato il piccolo Andrea - FT

Fiocco azzurro in casa Inzaghi. Mentre il nome del tecnico continua a essere accostato alla Juventus per il dopo-Sarri, è nato il piccolo Andrea, terzo figlio dell'allenatore della Lazio. La moglie Gaia ha dato l'annuncio via Instagram, pubblicando una foto che ritrae la famiglia al completo: "L'emozione non ha voce. Benvenuto Andrea". La famiglia si allarga con l'arrivo di un altro maschietto dopo Lorenzo e Tommaso. Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it auguri ai genitori!