Calciomercato Lazio, Inzaghi e il rinnovo dopo ferragosto: c'è già il piano Champions

CALCIOMERCATO LAZIO, INZAGHI - Ma quale Juve, Inzaghi è sempre più legato alla Lazio. Per rafforzare il rapporto manca solo la firma del rinnovo del contratto, poi l'ufficialità del prolungamento metterà a tacere ogni voce definitivamente. Già quella di Simone come nuovo tecnico bianconero ci ha messo poco ad essere smentita dopo l'esonero di Sarri, si parlava di lui come naturale successore e invece alla fine, come calcolato, Pirlo si è preso la guida della Juventus. Ma non c'erano dubbi, Inzaghi avrebbe dovuto dare le dimissioni e a stretto giro firmare per Agnelli, cosa impensabile e complicata da credere anche perché il muro alzato da Lotito ha impedito che tutto ciò venisse anche solamente immaginato. La Lazio e Inzaghi continueranno insieme, lo faranno nell'anno più importante, quello del ritorno in Champions League e le condivise strategie di mercato sono già cominciate.

RINNOVO - Inzaghi ha ancora un anno di contratto, ma non si può iniziare la stagione con l'allenatore che va in scadenza. Come riporta la rassegna di Radiosei, ecco allora che Lotito penserà al rinnovo dell'ingaggio di Simone e ai rinforzi da Champions da consegnarli, circa 6-7. Forse l'incontro avverrà dopo ferragosto, prima per il presidente ci sono le vacanze con la moglie in barca e poi a Cortina d'Ampezzo. Inzaghi chiede un congruo adeguamento, facile pensare che si possa procedere verso il prolungamento di un altro anno, come avvenuto dodici mesi fa. Le carte sono già sul tavolo, manca solo la firma, che arriverà presto. La Lazio sarà ancora targata Inzaghi.

