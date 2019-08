Lazio, Sconcerti: "La squadra biancoceleste è quella più pronta di tutte"

Non poteva immaginare un debutto migliore Simone Inzaghi per la sua Lazio: 3-0 sul campo della Sampdoria e una prestazione che promette non bene, ma benissimo. E' dello stesso parere anche Mario Sconcerti che, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato la prima giornata di campionato, dedicando particolare attenzione ai biancocelesti: "Quello della Lazio è il risultato più importante della giornata, netto nel punteggio e nel gioco. La squadra di Inzaghi è una squadra di confine, rasenta il buono e l’inutile da molti anni, ma oggi è con il Napoli la squadra più pronta”. Insomma, arrivano solo giudizi positivi dopo la grande partita di ieri sera. Ma attenzione, perché tra una settimana c'è la Roma e servirà ancora più concentrazione. Il derby è una storia a parte. In città la febbre già sale.

